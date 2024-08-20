Самокатчикам запретят ездить по пешеходным дорожкам в Смоленске

Также им придется снижать скорость около образовательных учреждений. Эту тему журналист подняла на пресс-конференции начальника УГИБДД УМВД России по Смоленской области Алексея Торгачева, состоявшейся сегодня, 19 августа.
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