Эмитенты облигаций разместили 6,86 трлн рублей на рынке за 2024 год

В декабре 2024 года корпоративные эмитенты облигаций привлекли более 1,8 трлн рублей, что вдвое больше результатов ноября и на треть выше исторического максимума в 1,4 трлн рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Cbonds.