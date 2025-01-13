Эмитенты облигаций разместили 6,86 трлн рублей на рынке за 2024 год

В декабре 2024 года корпоративные эмитенты облигаций привлекли более 1,8 трлн рублей, что вдвое больше результатов ноября и на треть выше исторического максимума в 1,4 трлн рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Cbonds.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии