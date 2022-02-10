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Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине

Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба иранского горнолыжника и знаменосца сборной страны Хоссейн Савех Шемшаки дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона, сообщает «Спорт-Экспресс».

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