Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба иранского горнолыжника и знаменосца сборной страны Хоссейн Савех Шемшаки дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона, сообщает «Спорт-Экспресс».
Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба иранского горнолыжника и знаменосца сборной страны Хоссейн Савех Шемшаки дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона, сообщает «Спорт-Экспресс».
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