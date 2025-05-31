Четверо погибли после обрушения моста в Брянской области. По предварительным данным, это был подрыв. Все погибшие — пассажиры поезда «Климов - Москва», на который и рухнул мост.
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Четверо погибли после обрушения моста в Брянской области. По предварительным данным, это был подрыв. Все погибшие — пассажиры поезда «Климов - Москва», на который и рухнул мост.
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