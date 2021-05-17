«Benya's» life matter or not (Жизнь «Бени» имеет значение или нет)

После того, как 5 марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении персональных санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по кличке «Беня» и его семьи, многие подумали, что дни его («Бени», а не Блинкена) сочтены.