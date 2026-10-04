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Аргументы недели

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Пять веков борьбы с коррупцией: что поможет победить в войне с казнокрадами?

Пять веков борьбы с коррупцией: что поможет победить в войне с казнокрадами?

Борьба с коррупцией в России ведётся с тех пор, когда само слово «коррупция» ещё не существовало. В XVI–XVII веках, на заре российской бюрократии, появилось понятие «почесть» — добровольно-принудительное подношение, призванное выражать уважение начальству.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Бобко
Михаил Бобко

Безграмотная гавностатейка. Соляной бунт был не из-за коррупции, а из-за кратного роста цен на соль. Совсем авторишка не отразил коррупцию в СССР в высших эшелонах власти, коррупцию за границей. Главное, акцент на современности, и в России.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

мы так активно сыпем пепел на свою голову, что может показаться, - на Западе, да и во всём мiре, не воруют. воруют везде и даже по-разному. Запад, к слову, наш учитель, ибо от него всё и пошло. а суть, как всегда, проста - до тех пор пока во главе угла ставится бабло, до тех пор и будет существовать воровство материальных ценностей. к бабке не ходи. чем больший противовес имеют ценности иные - духовные в частности, - тем меньше стремления к материальному... к бабке не ходи. 500 лет развития частного капитала безусловно наложило свою волосатую лапу на общественное сознание. СССР наметил пути решения вопросов "алчности и лжи", но тут же народившийся класс "партийцев" угробил все правильные начинания. бабло снова победило... в корень смотрим, в корень!

Профиль пользователя Got Баксыч
Got Баксычизменено

Одна из самых действенных мер.
101-й километр Магаданской области.
Работа в местной шахте - за паечку, которую выдают если выполнил норму.
Для особо привелегированных дом из досок – барак называется.
Как пел Высоцкий: - На 28 комнаток всего одна уборная.
Утром высовывается бошка из двери смотрит налево, там в конце четыре стола на которых по две электроплитки, больше нельзя, пробки выбьет…
Смотрит направо…-думаете там туалет? Там выход во двор. Туалет внутри тоже есть, но его открывают, когда температура опускается ниже 45 градусов.
А в душе тоска, потому что всё конфисковано, родственники в общаге, дети в интернате.
И не казнили только потому, что все бабки из-за бугра опять перевёл в Россию.
А вот соседу не повезло. На второй год выяснили всё-таки, что утаил мздоимец целую кучу валюты в иностранных банках, а говорил, что всё вернул.
Заставили возвратить, а потом казнили.