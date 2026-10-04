Пять веков борьбы с коррупцией: что поможет победить в войне с казнокрадами?

Борьба с коррупцией в России ведётся с тех пор, когда само слово «коррупция» ещё не существовало. В XVI–XVII веках, на заре российской бюрократии, появилось понятие «почесть» — добровольно-принудительное подношение, призванное выражать уважение начальству.
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Безграмотная гавностатейка. Соляной бунт был не из-за коррупции, а из-за кратного роста цен на соль. Совсем авторишка не отразил коррупцию в СССР в высших эшелонах власти, коррупцию за границей. Главное, акцент на современности, и в России.
Нужно поставить кризисных управляющих из Китая или Сингапура и стрелять много и все решится,а сами казнокрады никаких законов против себя не придумают.
Коррупцию не смогли одолеть, ни Романовы, за 300 лет правления, ни в советские времена, ни в нынешнее время. Кто придумает, как с ней бороться, сразу получит Нобелевскую премию.
Только смена ценностей может победить коррупцию
Статья хорошая, но зачем автор приплёл сюда Ивана Попова?
мы так активно сыпем пепел на свою голову, что может показаться, - на Западе, да и во всём мiре, не воруют. воруют везде и даже по-разному. Запад, к слову, наш учитель, ибо от него всё и пошло. а суть, как всегда, проста - до тех пор пока во главе угла ставится бабло, до тех пор и будет существовать воровство материальных ценностей. к бабке не ходи. чем больший противовес имеют ценности иные - духовные в частности, - тем меньше стремления к материальному... к бабке не ходи. 500 лет развития частного капитала безусловно наложило свою волосатую лапу на общественное сознание. СССР наметил пути решения вопросов "алчности и лжи", но тут же народившийся класс "партийцев" угробил все правильные начинания. бабло снова победило... в корень смотрим, в корень!
Одна из самых действенных мер.
101-й километр Магаданской области.
Работа в местной шахте - за паечку, которую выдают если выполнил норму.
Для особо привелегированных дом из досок – барак называется.
Как пел Высоцкий: - На 28 комнаток всего одна уборная.
Утром высовывается бошка из двери смотрит налево, там в конце четыре стола на которых по две электроплитки, больше нельзя, пробки выбьет…
Смотрит направо…-думаете там туалет? Там выход во двор. Туалет внутри тоже есть, но его открывают, когда температура опускается ниже 45 градусов.
А в душе тоска, потому что всё конфисковано, родственники в общаге, дети в интернате.
И не казнили только потому, что все бабки из-за бугра опять перевёл в Россию.
А вот соседу не повезло. На второй год выяснили всё-таки, что утаил мздоимец целую кучу валюты в иностранных банках, а говорил, что всё вернул.
Заставили возвратить, а потом казнили.
коррупционеров и членов их семей привлекать к ответственности на условиях военного времени