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Царьград

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New York Post: Трамп предложил Инфантино на пост генсека ООН

New York Post: Трамп предложил Инфантино на пост генсека ООН

Пресс-секретарь Белого дома затруднилась подтвердить, обсуждал ли Трамп с главой ФИФА Инфантино его кандидатуру на пост генсека ООН.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
&quot;...президент США видит его подходящим кандидатом из-за тесного сотрудничества и уважения...&quot; после того как Инфантино раболепно выполнил пожелание Трампа снять взыскание с американского футболиста! Если этот тип окажется в ООН, то будет на задних лапках угадывать желания Трампа и Ко!
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