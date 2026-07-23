New York Post: Трамп предложил Инфантино на пост генсека ООН

Вячеслав Денисов

"...президент США видит его подходящим кандидатом из-за тесного сотрудничества и уважения..." после того как Инфантино раболепно выполнил пожелание Трампа снять взыскание с американского футболиста! Если этот тип окажется в ООН, то будет на задних лапках угадывать желания Трампа и Ко!