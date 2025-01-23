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Экономист рассказала о способах разморозить накопительную пенсию переводом в ПДС

Экономист рассказала о способах разморозить накопительную пенсию переводом в ПДС

Если разморозить накопительную пенсию с помощью перевода в программу долгосрочных сбережений (ПДС), начать получать средства можно будет через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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