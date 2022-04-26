В Госдуму внесли проект об объявлении амнистии за административные нарушения ПДД

Речь идет об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, который не имел при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, не использовал ремни безопасности и другие нарушения.
Речь идет об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, который не имел при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, не использовал ремни безопасности и другие нарушения.
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