Журнал «Профиль»

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В Госдуму внесли проект об объявлении амнистии за административные нарушения ПДД

В Госдуму внесли проект об объявлении амнистии за административные нарушения ПДД

Речь идет об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, который не имел при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, не использовал ремни безопасности и другие нарушения.

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