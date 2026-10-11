Карседо объяснил решение не выпускать Даку в матче со «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо на пресс-конференции после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ прокомментировал решение не выпускать нападающего Дака в матч.
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