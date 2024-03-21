Руководитель молдавского оборонного ведомства Антолий Носатый подтвердил представленные Вооружёнными силами киевского режима сведения о том, что среди наёмнических подразделений есть граждане государства.
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