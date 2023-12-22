ФСБ и МВД задержали двух юношей за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) осуществили задержание 17-летнего и 18-летнего юношей, которые осуществили поджог оборудования на железной дороге в Подмосковье.
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