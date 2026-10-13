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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Организаторы не намерены менять конфигурацию трассы Гран-при Монако

Организаторы Гран-при Монако исключили вероятность внесения изменений в конфигурацию трассы. Несколько пилотов обсуждали возможность корректировки конфигурации трека ради создания хоть каких-то возможностей для проведения обгонов.

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