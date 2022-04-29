“Вражда прекратится после вмешательства ангела божьего” – что ждет мир в ближайшее время, по предсказаниям святых

Начало нового тысячелетия предрекало миру страшные катаклизмы. Про голод, болезни и войны неустанно твердили священные Писания.
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