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“Вражда прекратится после вмешательства ангела божьего” – что ждет мир в ближайшее время, по предсказаниям святых

“Вражда прекратится после вмешательства ангела божьего” – что ждет мир в ближайшее время, по предсказаниям святых

Начало нового тысячелетия предрекало миру страшные катаклизмы. Про голод, болезни и войны неустанно твердили священные Писания.

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