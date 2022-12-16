Радионова о победе Щербаковой в номинации «Спортсменка года»: «Это действительно почетно, Аня – молодец. В следующий раз, думаю, Непряева возьмет награду»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова прокомментировала победу Анны Щербаковой в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии.

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