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Артиллеристам Южного военного округа вручили государственные награды на боевых позициях

Артиллеристам Южного военного округа вручили государственные награды на боевых позициях

Артиллерийские подразделения ЮВО на запорожском направлении продолжает ежедневно наносить удары по местам скопления живой силы украинских вооруженных формирований, технике, уничтожать вражеские огневые позиции, а также оказывать огневую поддержку мотострелковым и иным подразделениям.

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