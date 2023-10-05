Где купить серые брюки на осень, как у Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская выбирает натуральную шерсть фото: Социальные сетиКейт Миддлтон во вторник, 4 октября, посетила общественный центр, помогающий беженцам — он расположен в Брэкнелле, всего в 16 километрах от дома принцессы.