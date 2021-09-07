Мировое обозрение

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В Киеве заявили, что «минский формат» нужно сохранять

В Киеве заявили, что «минский формат» нужно сохранять

Минский формат урегулирования конфликта в Донбассе должен быть сохранен даже в случае привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

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