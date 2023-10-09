Врач объяснил, почему после еды выпирает живот и что с этим делать

Приходится расстегивать пуговицу на брюках или юбке, даже если съел не так уж много? Если живот после еды выпирает вперед, его будто раздувает, многие считают, что причина в качестве пищи, нарушении моторики ЖКТ, вздутии или даже гастрите.
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