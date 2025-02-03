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Предсказано количество беспилотных машин в России к 2035 году

Предсказано количество беспилотных машин в России к 2035 году

Через десять лет четверть автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. Это показало исследование «Робот за рулем: перспективы перехода на беспилотные автомобили в России» (есть в распоряжении «Ленты.

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