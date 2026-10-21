Компания предлагает в среднем $20 в час и медицинскую страховку Amazon планирует нанять более 300 000 человек в США на период праздничного сезона — на 20% больше, чем годом ранее, когда компания набрала около 250 000 сотрудников.
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