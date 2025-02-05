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РЭО планирует разместить 22 выпуска облигаций на 55 млрд в 2025 году

РЭО планирует разместить 22 выпуска облигаций на 55 млрд в 2025 году

В 2025 году Российский экологический оператор профинансирует за счет средств, полученных от выпуска облигаций, 22 проекта по созданию объектов обращения с отходами в рамках формирования экономики замкнутого цикла.

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