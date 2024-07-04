Автомобилистов предупредили об увеличении пассажиропотока в МАПП Ивангород

Об этом рассказали представители Кингисеппской таможни На пешеходной составляющей автомобильного пункта пропуска Ивангород на границе РФ с Эстонией сейчас отмечается значительное увеличение пассажиропотока.
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