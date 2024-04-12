Президент Чехии анонсировал соглашение по безопасности с Украиной

Украина и Чехия в мае-июне могут заключить соглашение о гарантиях безопасности. Об этом 11 апреля заявил чешский президент Петр Павел после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вильнюсе.
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