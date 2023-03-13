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Эти «китайцы» в 2023 году на пике популярности: топ-5 новых и б/у

Эти «китайцы» в 2023 году на пике популярности: топ-5 новых и б/у

Доля китайских моделей на рынке новых машин достигла 32%, на рынке авто с пробегом – 2,4%, сообщили в «Авито Авто», проанализировав статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом на платформе в январе-феврале 2023 года.

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