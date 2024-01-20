Военный рассказал о работе российских средств РЭБ против дронов ВСУ

Применяемые Вооруженными силами России средства радиоэлектронной борьбы наряду с комплексами противовоздушной обороны эффективно работают против дронов Вооруженных силы Украины, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.
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