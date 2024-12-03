Песков заявил, что оснований для переговоров России и Украины сейчас нет

Он отметил, что многие страны готовы предоставить свою территорию для проведения диалога Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете «Известия», что основания для переговоров Москвы и Киева в настоящий момент отсутствуют.
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