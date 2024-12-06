Воробьев: концепция мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» есть

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил агентству РИА Новости, что концепция мемориала в память о жертвах теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, уже существует.
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