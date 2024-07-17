Ей больше его не жалко: Алсу раскрыла грязную тайну Абрамова

Певица перестала молчать и готова рассказать всё. Алсу с мужем Яном Абрамовым Pravda Komsomolskaya/Russian LookАлсу несколько лет назад прикрыла собой мужа в истории с накруткой голосов в финале телеконкурса.
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