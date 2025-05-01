Мирный атом: как ядерная медицина помогает лечить рак

Во всем мире, в том числе и в России, фиксируется все больше случаев заболевания раком. Это связано с несколькими обстоятельствами – совершенствованием систем диагностики, увеличением средней продолжительности жизни (люди стали доживать до рака) и влиянием канцерогенных факторов.
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