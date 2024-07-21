В Россию врывается мощный конкурент Китая. Что выбрать и как не прогадать

Флаг Индии© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal Сегодня 435 прочитали Ульяна Крайняя За последние двадцать лет эта страна проделала большой путь и стала технологическим центром для многих отраслей экономики, предоставляя лучшие инженерные таланты и цифровые технологии по конкурентоспособной цене.
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