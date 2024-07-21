В Россию врывается мощный конкурент Китая. Что выбрать и как не прогадать

Владислав Владислав

Интересно. Спасибо. Но для полноты ситуации не хватает обзора о сходке на свадьбе индийского миллиардера тех, кто производит лекарства, и тех, кто хочет любыми методами сократить население Земли, например Билл Гейтс. И какие между ними могут быть договоренности. И как они все могут травить Россиян ...