В Россию врывается мощный конкурент Китая. Что выбрать и как не прогадать

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно. Спасибо. Но для полноты ситуации не хватает обзора о сходке на свадьбе индийского миллиардера тех, кто производит лекарства, и тех, кто хочет любыми методами сократить население Земли, например Билл Гейтс. И какие между ними могут быть договоренности. И как они все могут травить Россиян ...
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