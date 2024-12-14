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Billy’s Band даст традиционный новогодний концерт

Billy’s Band даст традиционный новогодний концерт

1 января мы встречаемся в клубе «Космонавт» на традиционном новогоднем концерте Billy's Band! © Пресс-служба Группа Billy's Band — это не только настоящие мастера блюза, коктейлей из лунного света и вина, а также глубоких размышлений, но и настоящие профессионалы в области пробуждения и избавления от излишней тяжести постновогодней ночи.

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