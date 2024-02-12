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«Силовые машины» выиграли иск у вьетнамской госкорпорации более чем на 500 млн долларов

Эта победа стала первой для российской компании, находящейся под санкциями. Компания «Силовые машины» выиграла иск у вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре.

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