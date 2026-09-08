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ТАСС

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На Пискаревское кладбище несут цветы и хлеб в память о жертвах блокады

На Пискаревское кладбище несут цветы и хлеб в память о жертвах блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга продолжают приносить на Пискаревское мемориальное кладбище цветы, хлеб и конфеты в день 85-й годовщины начала блокады Ленинграда, передает корреспондент ТАСС.

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