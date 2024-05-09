Измена Льва Лещенко привела к трагедии

Лев Лещенко, фото: woman.ruЛев Лещенко и Алла Абдалова – одна из самых известных и талантливых пар. После десяти лет счастливой совместной жизни они приняли решение разойтись, и певица выбрала путь уединения.
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