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Ивановские новости

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Ивановская пенсионерка потеряла 6 млн рублей после обещаний помощи в поиске пропавшего сына

Ивановская пенсионерка потеряла 6 млн рублей после обещаний помощи в поиске пропавшего сына

76-летняя жительница Ивановской области стала жертвой мошенницы, которая под предлогом помощи в поиске пропавшего без вести сына выманила у неё доверенность.

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