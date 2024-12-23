Как ставка на дешевый труд привела к сильнейшему дефициту кадров в РФ

Сергей Ипатов

Хорошая статья, все правильно написано, включая отмеченные риски. Но любые позитивные процессы, будь то повышение производительности труда, структурной перестройки экономики в целом и отдельных её отраслей, улучшение демографической ситуации, работа с семьей и многое другое, невозможны при текущей ДКП, налоговой, таможенной, других политик, лежащих в основе экономической деятельности