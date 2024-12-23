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Как ставка на дешевый труд привела к сильнейшему дефициту кадров в РФ

Как ставка на дешевый труд привела к сильнейшему дефициту кадров в РФ

Рынок труда становится клубком противоречий, распутать которые безболезненно практически невозможно. Работодатели сетуют на дефицит кадров, при этом многие из них не готовы поднимать зарплаты сотрудникам и вкладываться в модернизацию производств.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Хорошая статья, все правильно написано, включая отмеченные риски. Но любые позитивные процессы, будь то повышение производительности труда, структурной перестройки экономики в целом и отдельных её отраслей, улучшение демографической ситуации, работа с семьей и многое другое, невозможны при текущей ДКП, налоговой, таможенной, других политик, лежащих в основе экономической деятельности
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