Губернатор Владислав Шапша выступил от имени всех мужчин региона

Калужский губернатор опубликовал в соцсетях поздравление прекрасному полу с 8 марта, от имени всех мужчин областиКалужский губернатор опубликовал в соцсетях поздравление прекрасному полу с 8 марта, от имени всех мужчин области.
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