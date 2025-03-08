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Калужские новости

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Губернатор Владислав Шапша выступил от имени всех мужчин региона

Губернатор Владислав Шапша выступил от имени всех мужчин региона

Калужский губернатор опубликовал в соцсетях поздравление прекрасному полу с 8 марта, от имени всех мужчин областиКалужский губернатор опубликовал в соцсетях поздравление прекрасному полу с 8 марта, от имени всех мужчин области.

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