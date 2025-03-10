Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Да все эти убийцы могут въехать из Сирии, хотя таких уже полно у нас в стране: границы открыты нараспашку. Только выд...По Сирии и не тол...
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Романа Юшкова буквально сживают со свету

Романа Юшкова буквально сживают со свету

В Перми продолжаются репрессии в отношении неутомимого борца за национальные скрепы государства Российского Романа Юшкова.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Вот просто ДОХЕРА &quot;буквей нагородил&quot;, а толку НОЛЬ. Ты при Союзе в &quot;следаках ходил&quot;?? Календарь давно &quot;в глаза видел&quot;?????? ОЧНИСЬ!!!
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4 час.
Анна Зареченская
Пока всю эту организованную преступную группировку под названием диаспора не ликвидируют в России, правды не будет в России! Все эти группировки спонсируются англосаксами для уничтожения русских! Всех мигрантов, особенно семьи мигрантские выдворить из наших земель! А кто ратует за их ввоз, заводить уголовные дела. Никакой дружбонародности нет с врагами России.
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3 час.
Алексей Горшков
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2 час.
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