В Перми продолжаются репрессии в отношении неутомимого борца за национальные скрепы государства Российского Романа Юшкова.
Романа Юшкова буквально сживают со свету
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Вот просто ДОХЕРА "буквей нагородил", а толку НОЛЬ. Ты при Союзе в "следаках ходил"?? Календарь давно "в глаза видел"?????? ОЧНИСЬ!!!
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4 час.
Анна Зареченская
Пока всю эту организованную преступную группировку под названием диаспора не ликвидируют в России, правды не будет в России! Все эти группировки спонсируются англосаксами для уничтожения русских! Всех мигрантов, особенно семьи мигрантские выдворить из наших земель! А кто ратует за их ввоз, заводить уголовные дела. Никакой дружбонародности нет с врагами России.
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3 час.
Алексей Горшков
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2 час.
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