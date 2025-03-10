Романа Юшкова буквально сживают со свету

Вот просто ДОХЕРА "буквей нагородил", а толку НОЛЬ. Ты при Союзе в "следаках ходил"?? Календарь давно "в глаза видел"?????? ОЧНИСЬ!!!

Анна Зареченская

Пока всю эту организованную преступную группировку под названием диаспора не ликвидируют в России, правды не будет в России! Все эти группировки спонсируются англосаксами для уничтожения русских! Всех мигрантов, особенно семьи мигрантские выдворить из наших земель! А кто ратует за их ввоз, заводить уголовные дела. Никакой дружбонародности нет с врагами России.