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ИА Регнум

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Форвард «Локомотива» Радулов третьим в истории КХЛ забросил 300 шайб

Форвард «Локомотива» Радулов третьим в истории КХЛ забросил 300 шайб

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов стал третьим игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, забросившим 300 шайб.

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