В Общественной палате назвали один из самых опасных перекрёстков Петербурга

Вероятно, водители неправильно понимают установленные там знаки. Перекрёсток шоссе Революции и проспекте Энергетиков оказался одним из самых опасных в Петербурге, так как там нарушают правила 80% водителей.
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