Антинаркотическая акция ´Молодежь против наркотиков´ прошла в оздоровительных лагерях района.

В рамках антинаркотической акции ´Молодежь против наркотиков!´ представители заинтересованных структур: врач-нарколог Бобруйского наркологического диспансера Юлия Буховцова, инспектор по делам несовершеннолетних Бобруйского РОВД Екатерина Лазуткина совместно с работниками Центра творчества посетили оздоровительные лагеря района.
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