🇩🇪В Германии открылся новый военно-морской штаб НАТО для отслеживания обстановки в Балтийском регионе Штаб (CTF Baltic), расположенный в г.
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🇩🇪В Германии открылся новый военно-морской штаб НАТО для отслеживания обстановки в Балтийском регионе Штаб (CTF Baltic), расположенный в г.
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