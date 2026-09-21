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Царьград

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Дерматолог Бруно рассказал об основных симптомах рака кожи

Дерматолог Бруно рассказал об основных симптомах рака кожи

Дерматолог Карлос Альберто Бруно сообщил, что рак кожи может проявляться незаживающей ранкой, которая часто зудит и может кровоточить.

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