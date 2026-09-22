В сети расходится видео со светящимся НЛО, бесшумно зависшим над Ираном

В Иране запечатлели на видео неопознанный летающий объект, светящийся и бесшумно зависший в воздухе. Об этом пишет британская газета Daily Mail (aif.
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