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Царьград

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Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб нижегородцев на едкий запах

Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб нижегородцев на едкий запах

Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска жалуются в соцсети "ВКонтакте" на запах аммиака.Резкий запах жители начали чувствовать ещё ночью, когда Нижегородскую область накрыл очень густой туман, от чего видимость на автодорогах стала нулевой, и водители ехали с включённым аварийными сигналами.

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