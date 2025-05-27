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Вечерний Новосибирск

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Мигрантов в новосибирских заброшках проверят по поручению главы СКР Бастрыкина

Мигрантов в новосибирских заброшках проверят по поручению главы СКР Бастрыкина

Уже три месяца в частном секторе Октябрьского района обосновались семьи мигрантов из Средней Азии. Как сообщают местные жители, иностранцы заняли дома, расселенные под снос, и начали конфликтовать с соседями.

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