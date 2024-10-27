Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель счел предложения России о сотрудничестве насмешкой. Об этом он заявил после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.
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