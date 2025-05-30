Российский удар по авиабазе ВСУ в Одесской области: подполье сообщило о мощной детонации Юлия СоколоваРоссийские Вооружённые силы нанесли серию точных и разрушительных ударов по украинской авиабазе в Одесской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии