В Чернигове раскольники требуют от власти отнять у УПЦ дом Лаврентия Черниговского

Раскольники требуют отнять в Чернигове дом у преподобного Лаврентия Черниговского. Так, раскольник Евгений Орда обвинял местные власти в помощи «духовной экспансии русского православия» из-за отказа в аренде земельного участка на Ильинской, 38, где находится дом Лаврентия.